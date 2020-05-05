Собчак рассказала, что ждет россиян после пандемии COVID-19

«Жопа нас ждет потом — экономическая», - сказала Собчак, отвечая на вопрос о последствиях карантинных мер.

При этом она отметила, что в мире впервые победил гуманизм. Введя жесткие карантинные меры, власти стран спасли жизни своих граждан, пожертвовав ради этого экономиками.

Собчак также заявила, что конспирологические версии появления коронавируса несостоятельны, поскольку пандемия COVID-19 нанесла колоссальный удар по мировой экономике, что грозит привести к глобальным проблемам. Ни одно государство не стало бы в здравом уме специально это делать.

Ранее председатель фонда «Сколково» и бывший вице-премьера правительства Аркадий Дворкович заявил, что Россия только начинает входить в экономический кризис. По его словам, граждане ощутят в полной мере экономические последствия эпидемии уже в ближайшие месяцы, которые станут наиболее тяжелыми для страны.