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Телеведущая и блогер Ксения Собчак заявила, что по окончании пандемии COVID-19 и снятия режима самоизоляции люди столкнутся с жестким экономическим экономическим кризисом. Такое мнение она высказала в беседе с писательницей и блогером Татьяной Толстой на Youtube-канале «Белый шум».
Собчак рассказала, что ждет россиян после пандемии COVID-19
© Itar-Tass / Scanpix

«Жопа нас ждет потом — экономическая», - сказала Собчак, отвечая на вопрос о последствиях карантинных мер.

При этом она отметила, что в мире впервые победил гуманизм. Введя жесткие карантинные меры, власти стран спасли жизни своих граждан, пожертвовав ради этого экономиками.

Собчак также заявила, что конспирологические версии появления коронавируса несостоятельны, поскольку пандемия COVID-19 нанесла колоссальный удар по мировой экономике, что грозит привести к глобальным проблемам. Ни одно государство не стало бы в здравом уме специально это делать.

Ранее председатель фонда «Сколково» и бывший вице-премьера правительства Аркадий Дворкович заявил, что Россия только начинает входить в экономический кризис. По его словам, граждане ощутят в полной мере экономические последствия эпидемии уже в ближайшие месяцы, которые станут наиболее тяжелыми для страны.

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MK.ru
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