«Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в инстаграм, какие нравятся. Куршевель, мы прилетели!!!!! Горы, трепещите!!!» — подписала пост звезда.
Тему о том, что же такого Собчак собирается делать на Курорте, что там затрепещат горы, телеведущая не раскрыла. Зато ей пришлось прочитать многое за фразу о честном заработке.
«Это реклама для налоговой?» — написал один из пользователей?
"Как же классно честно зарабатывать на частный самолет после того как папа обеспечил тебе существование лет на 300 вперед", - отреагировала еще одна подписчица.
"А где так честно зарабатывают? У меня муж без выходных работает и из машины не вылезает… Даже никуда по России съездить не можем. Хоть бы не писали-честно заработать", - написала третья подписчица.
Другая читательница отметила, что если бы Ксения родилась в семье крестьянина за Уралом, то честно зарабатывала бы 15 тыс рублей.
Впрочем, многим подписчикам эта информация пришлась по душе и они потребовали от Собчак фото на лыжах с певицей Ольгой Бузовой, которая также сейчас находится на этом курорте.
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