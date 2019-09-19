Как пишет издание StarHit, теледива сочла сертификат, лично подписанный главврачом клиники, самым остроумным свадебным подарком. «Пока мне не надо. Но обязательно когда-нибудь воспользуюсь. Спасибо большое», - прокомментировала презент Собчак.
Сообщается, что именно в этом роддоме Ксения почти три года назад родила своего сына Платона от первого брака с Максимом Виторганом.
Напомним, 13 сентября в Москве состоялось бракосочетание Ксении Собчак и известного театрального режиссёра Константина Богомолова. К загсу молодожёны прибыли на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После венчания прошло масштабное торжество в Музее Москвы.
Собчак получила в подарок сертификат на роды
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