Собчак получила в подарок сертификат на роды

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак получила на свадьбу необычный подарок от одной из подмосковных клиник. Знаменитости преподнесли в честь бракосочетания сертификат на роды. Именно в этой клинике Ксения ранее родила своего сына Платона.
Maskvoje susituokė Ksenija Sobčiak ir Konstantinas Bogomolovas
© Itar-Tass / Scanpix

Как пишет издание StarHit, теледива сочла сертификат, лично подписанный главврачом клиники, самым остроумным свадебным подарком. «Пока мне не надо. Но обязательно когда-нибудь воспользуюсь. Спасибо большое», - прокомментировала презент Собчак.

Сообщается, что именно в этом роддоме Ксения почти три года назад родила своего сына Платона от первого брака с Максимом Виторганом.

Напомним, 13 сентября в Москве состоялось бракосочетание Ксении Собчак и известного театрального режиссёра Константина Богомолова. К загсу молодожёны прибыли на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После венчания прошло масштабное торжество в Музее Москвы.

MK.ru
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