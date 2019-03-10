Собчак получила букет от Виторгана после заявления о разводе

После многочисленных сообщений СМИ о якобы романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым, эмоциональных выяснений отношений Виторгана с предполагаемым соперником, пара, наконец, подтвердила: да, расстались. Подробности супруги не привели, но теперь всячески доказывают поклонникам, что остаются в нормальных отношениях ради общего сына.
Накануне в аккаунтах Собчак и Виторгана появились идентичные сообщения: давно вместе не живем, пока жили - были верны друг другу, теперь каждый сам за себя, но имущество не делим и сына любим. Состоялся ли фактический развод или расторжение брака только в процессе, неизвестно.
Причину разрыва супруги также не комментируют. Хотя ранее никто из них, как и Богомолов, не опровергали слухи о "любовном треугольнике". И о том, что именно Собчак стала инициатором семейной драмы. Сама она в телеэфире взывала к общественному мнению - что женщина имеет право быть с тем, с кем захочет. Виторган на это отвечал, что "его" люди, действительно близкие, грязное белье на ток-шоу приносить не стали бы.
Как бы то ни было, теперь супруги больше не воюют. По крайней мере, публично.
В Международный женский день Собчак выложила в "сториз" видео с роскошным букетом.
"Какие красивые цветы нам прислал папа Максим!" - произносит Собчак, обращаясь к сыну, и благодарит "папу Максима".
Попытки показать, что скандалы и драки в прошлом, супруги предпринимали и ранее. Так, месяцем ранее оба как ни в чем не бывало пришли на праздник к друзьям семьи.
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