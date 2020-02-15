Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Помимо самой телеведущей там присутствуют еще две блондинки – певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и светская дама Яна Расковалова. На фото, сделанном на берегу моря, "русалки" руками прикрывают друг другу обнаженную грудь.
Публикация спровоцировала противоречивые комментарии. Часть пользователей сочла фотосессию красивой и эротичной. Другая, как водится, выразила возмущение. «Куда катится этот мир?» – задались вопросом комментаторы.
Также фанаты принялись обсуждать, у кого из женщин на фото самая красивая грудь.
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