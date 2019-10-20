Телеведущая Ксения Собчак в день 56-летия журналиста Владимира Соловьева, прославившегося на телевидении полемическими ток-шоу, опубликовала в своем телеграм-канале ссылку на петицию о лишении его итальянского гражданства. Позже она добавила небольшой комментарий, в котором назвала Соловьева "самым талантливым проводником госвзглядов".

Собчак написала, что ей не близки взгляды Владимира Соловьева, да и политические ток-шоу на отечественном телевидении она больше не смотрит. В тоже время телеведущая отметила, что выступает за справедливость.

По словам Собчак, она считает враньем, поддержанный в оппозиционных соцсетях тезис о том, что при другой власти Соловьев "работал бы диджеем на плохеньком радио".

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"Соловьев, на мой взгляд самый талантливый проводник госвзглядов сегодня. И отрицать, что он талантливый полемист это глупо", - написала она.

Собчак также предложила сравнить Соловьева с другими телевизионными пропагандистами - Толстым, Шеиным, Киселевым, Скабеевой. "Сразу виден другой масштаб - Доренковский", - сказала она.

MK.ru

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