Собчак написала, что ей не близки взгляды Владимира Соловьева, да и политические ток-шоу на отечественном телевидении она больше не смотрит. В тоже время телеведущая отметила, что выступает за справедливость.

По словам Собчак, она считает враньем, поддержанный в оппозиционных соцсетях тезис о том, что при другой власти Соловьев "работал бы диджеем на плохеньком радио".

"Соловьев, на мой взгляд самый талантливый проводник госвзглядов сегодня. И отрицать, что он талантливый полемист это глупо", - написала она.

Собчак также предложила сравнить Соловьева с другими телевизионными пропагандистами - Толстым, Шеиным, Киселевым, Скабеевой. "Сразу виден другой масштаб - Доренковский", - сказала она.