Собчак нашла новую работу

Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-медиа». В ее должностные обязанности будут входить программное наполнение канала и развитие его проектов, реализуемые совместно с другими генеральными продюсерами.

Также предполагается, что тележурналистка будет принимать участие в проектах для развлекательного телевидения.

Федеральный развлекательный телеканал «Супер» вещает с января 2018 года. В основе его вещания — проекты собственного производства, включая комедийные сериалы «Фитнес», «Гранд», «Вне игры», «ИП Пирогова».