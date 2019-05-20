Собчак нашла новую работу

Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-медиа». В ее должностные обязанности будут входить программное наполнение канала и развитие его проектов, реализуемые совместно с другими генеральными продюсерами.
Также предполагается, что тележурналистка будет принимать участие в проектах для развлекательного телевидения.
Федеральный развлекательный телеканал «Супер» вещает с января 2018 года. В основе его вещания — проекты собственного производства, включая комедийные сериалы «Фитнес», «Гранд», «Вне игры», «ИП Пирогова».
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