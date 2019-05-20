Журналистка Ксения Собчак получила новую работу, сообщает РИА «Новости».
© AP/ Scanpix

Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-медиа». В ее должностные обязанности будут входить программное наполнение канала и развитие его проектов, реализуемые совместно с другими генеральными продюсерами.

Также предполагается, что тележурналистка будет принимать участие в проектах для развлекательного телевидения.

Федеральный развлекательный телеканал «Супер» вещает с января 2018 года. В основе его вещания — проекты собственного производства, включая комедийные сериалы «Фитнес», «Гранд», «Вне игры», «ИП Пирогова».

Gazeta.ru
Статьи по теме:

Я жалкий нищеброд. Собчак побывала в гостях у Киркорова

Ксения Собчак побывала в доме Филиппа Киркорова, после...

Ксения Собчак раскритиковала Первый канал из-за дискриминации женщин (11)

Накануне немало разговоров вызывала ситуация,...

Ксения Собчак нашла жениха для Ольги Бузовой (3)

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова...

Богомолов назвал Собчак адским демоном (5)

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал...

ВИДЕО: Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман (6)

Ксения Собчак и Максим Виторган , прожившие в законном...

Знаменитости

Ольга Бузова снова разочаровалась в мужчинах

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова...

Без спойлеров. Конец эпохи: вышла финальная серия "Игры престолов"

Очень многие зрители и фанаты саги по так пока и не...

Собчак нашла новую работу

Журналистка Ксения Собчак получила новую работу,...

Больше 20 миллионов американцев заявили, что их трудоспособность упала из-за "Игры престолов" (1)

Аналитический центр Workforce Institute at Kronos в США провел...

Песня победителя "Евровидения" оказалась старой, но итоги конкурса отменять не будут

Европейский вещательный союз (ЕВС) не будет...

TOP новостей

Опрос жителей: должен ли президент Литвы встретиться с Путиным (171)

Должны ли руководители Литвы встретиться с...

На встрече Зеленским президент Литвы призвала "раздавить" олигархическую систему

В понедельник после инаугурации новый президент...

Глава ассоциации: никто в Литве на стройке за 700 евро работать не хочет (13)

Молодежь в Литве на стройке работать не хочет, поэтому...

Ответ главы штаба Науседы консерваторам: видно, что к этому готовились заранее

"Хочу поздравить наших коллег оппонентов с прекрасно...

Зеленский вступил в должность президента Украины и заявил о роспуске Верховной Рады (51)

В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония...