Собчак и Виторган вместе вышли в свет впервые после скандала

Пара была гостями на праздновании дня рождения мужа известного российского ювелира Яны Расковаловой. Как отмечают СМИ, ничто не говорило о размолвках в семье Собчак и Виторгана и они совсем не были похожи на людей, которые готовятся к разводу.

По мнению многих сетевых комментаторов, история с изменой - скорее всего, пиар-ход для привлечения внимания к проектам Ксении и Максима. В этом супругов заподозрили после нашумевшей драки Виторгана и режиссера Константина Богомолова, с которым актеру якобы изменяет супруга. Как отмечают комментаторы, подозрения вызывает место драки - мужчины будто нарочно встали в месте под камерами наблюдения. Многие также усомнились, что в записи запечатлен Максим Виторган - по телосложению не очень похож, констатировали комментаторы. Также они отметили отсутствие заявления в полицию по поводу избиения от Богомолова. К тому же публика не заметила никаких синяков и ссадин на его лице через пару дней во время премьеры спектакля, хотя в соцсетях режиссер сообщал о травмах головы и переломе носа.

Слухи об измене и скором разводе Собчак и Виторгана появились в СМИ перед Новым годом. Говорили, что именно Ксения стала причиной расторжения брака Богомолова с актрисой Дарьей Мороз.