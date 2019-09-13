Собчак и Богомолов поженились

После регистрации молодожены улеглись в катафалк, украшенный надписью «Пока смерть не разлучит нас», и отправились кататься по городу.
Брак был зарегистрирован в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Для обоих он стал вторым: ранее Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков.
До места регистрации брака они добрались на катафалке. Для этого дня Собчак выбрала традиционное длинное белое платье.
На свадьбу были приглашены около 300 гостей. Мероприятие обойдется им минимум в 16 миллионов рублей. Место празднования новобрачные изменили за сутки до свадьбы (предполагается, что из-за повышенного внимания прессы).
В начале сентября в журнале Tatler вышло интервью Собчак, где она сообщила, что чувства к Богомолову были непреодолимыми, и она испытывает трепет перед его умом, талантом и гениальностью. Журналистка уточнила, что сразу рассказала о происходящем своему мужу.
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