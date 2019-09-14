Венчание Собчак и Богомолова состоялось в пятницу и вызвало противоречивую реакцию - в социальных сетях, в частности, выражали возмущение, что Собчак разрешили венчаться после развода, а также после перфоманса в одеянии священнослужителя.

"Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле Венчания и христианском понимании семейной жизни", - написал в своем телеграм-канале Легойда.

Вступающие в церковный брак "письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством Венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности", а также подтвердили твердое намерение не совершать ничего подобного впредь, добавил он.

Как проходило бракосочетание

Сначала к Грибоедовскому ЗАГСу подъехал чёрный траурный автомобиль, украшенный красными цветами и надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Продолжился праздник поездкой по Москве в катафалке с открытой задней дверью.

Туфли Собчак и Богомолова прямо сейчас торчат из их катафалка, который на скорости мчится по Москве с открытым багажником.

Главное, чтобы не было кочек на пути, иначе будет больно не только Виторгану.. pic.twitter.com/RApAtUn1Fa

— Татьяна 🇷🇺🌹🌲 (@Best_Ural) September 13, 2019



После этого Управление ГИБДД по Москве сообщило ТАСС, что изучает проезд катафалка с открытой дверцей по городу, а одна из главных героинь рунета оказалась в трендах соцсетей.

"А ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт? Спойлер - потому что мы дышим!", - быстро отреагировала острая на язык телеведущая.

"Новости, которые мы заслужили", - грустно пишет Доктор Мом.

"Свадьба Собчак какой-то невозможный колхозный сюр от начала до конца", - пишет @battlescarsss.

Но кто-то из пользователей, наоборот, подошел к свадьбе-шоу практично.

Всем офисом смотрим, как мимо нас проезжает свадебный катафалк Собчак

Это Тимбилдинг я считаю pic.twitter.com/TPr89CjRjP — ЩЕ (@sanya_sher) September 13, 2019

В свою очередь, российские таблоиды целый день рассказывали об "эффектном торжестве". А подруги телеведущей, включая Светлану Бондарчук, поздравляют ее собственными яркими фотографиями с красивыми букетами.

Пользователей немало удивило венчание незамеченной в особой симпатии к религии Собчак в церкви - особенно в пятницу, 13-го, после тура по московским улицам на катафалке.

А ещё я не понимаю, эта вот эта Собчак в церкви венчалась, что на фото, или какая-то другая? Та, которая церковь поливает при каждом удобном случае? Как-то неудобно получается. pic.twitter.com/Oa2m1Tqlj3 — Голос Мордора (@spacelordrock) September 13, 2019

"Насколько раба Божия Ксения готова к тому, чтобы строить христианскую семью и спросили ли ее об этом, или она воспринимает венчание просто как красивую церемонию", - задался вопросом в интервью "Интерфаксу" настоятель соседнего с тем, где венчалась пара, храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин.

"В Петербурге есть прекрасная традиция: молодожены возлагают цветы Медному Всаднику. И когда я спросила у [Богомолова], а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: ложи сюда", - повествует о радостном дне сама Собчак в телеграм-канале и в "Инстаграме", где выложила фото с цветами у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. Памятник открыли в 2016 году.

Празднования продолжились в Музее Москвы на Крымском валу, куда приехали Фёдор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Андрей Малахов, Земфира, Игорь Верник и другие российские селебрити.

"Уважаю Ксению Собчак и желаю ей личного счастья", - радуется за молодую пользовательница Ангелина Рогова.

Бывший же супруг Собчак актер Максим Виторган в день свадьбы пошутил у себя в "Фейсбуке".

"Сейчас реквизиторы на съемочной площадке потеряли мое игровое обручальное кольцо... Хохочу...", - веселится режиссер.

"Пусть говорят"?

Помимо объявления о браке 13 сентября появился и трейлер Первого канала со словом "Скоро", который комментаторы и журналисты интерпретировали как знак перехода Собчак на работу ведущей в ток-шоу "Пусть говорят".

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Скоро.

A post shared by Первый Канал (@1tv) on Sep 12, 2019 at 11:28pm PDT



В ролике канала Собчак разговаривает по телефону с человеком по имени Андрей, а затем говорит, что ей сделали предложение, от которого невозможно отказаться.

В комментариях к ролику зрители энтузиазма не выразили.

Ксения Собчак будет вести шоу "Пусть Говорят" на Первом канале

Ну вот, а вы говорили, что она ничего не добьётся на президентских выборах!

— Загнивающий Запад (@gniloywest) September 13, 2019

"В силу последних новостей, вспоминаю, как Собчак говорила, что пришла в политику всерьёз и надолго! Оно и видно", - по-своему резюмировала события дня @LexaSandra.