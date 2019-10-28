Собчак и Асмус обменялись проклятьями из-за обнаженного бюста

Об этом в Instagram написала Ксения Собчак, пожаловавшись на администрацию сервиса YouTube, где выходит ее шоу. Речь идет о выпуске с участием актера Александра Петрова, где Собчак в том числе говорила с ним и об откровенных сценах в недавно вышедшем фильме текст. Одну из таких сцен Ксения включила в программу, чтобы зрителям была понятнее суть беседы, но попала под цензуру.

"Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус, - написала Ксения. - Записала с @actorsashapetrov вью, говорили о многом, и в т.ч про то, что в фильме "Текст" мне больше всего понравилось как откровенно сняты сцены секса. Ну, чтоб было понятно о чем я, поставили отрывок. Коротенький. С утра, разбалованная своими подписчиками, я жду, как обычно топтрендов и хулиарды просмотров. Смотрю: трендов нет, жиденькие 600 тысяч просмотров на таком хитовом материале.... Звоню менеджеру ютюба. Выясняется что алгоритм перестал нас рекомендовать и отправлять в рекомендованное из-за секскадров, определив видео "почти порно". Короче, посмотрите интервью - я им очень горжусь. Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами".

Кристина Асмус подхватила тон Собчак, ответив ей в комментариях к посту: "Ксения Анатольевна, сиськи если б не жиденькие были, то топ обеспечен был бы. Но выглядели вы в интервью прекрасно. Будь вы прокляты".