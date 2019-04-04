Снимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть



На снимке видно, что она заметно осунулась. Видимо, резкое похудение накануне юбилейного концерта дает о себе знать.

В кадре Алла Пугачева появилась с минимумом макияжа, поэтому заметны ее морщины под глазами, которые она так тщательно фотошопит на фото в своем Instagram. Фото было сделано в театре "Папьемашенники", куда, возможно, артистка приходила с детьми.

Один из сотрудников театра и сфотографировался с Примадонной, а затем показал кадр в сети.