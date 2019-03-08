У Ольги Бузовой запланированы выступления в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге. Певица предоставит на суд общественности новую программу "Принимай меня", сообщает Ura.ru.
"С нетерпением жду встречи с вами. Согреем вас своей энергетикой и любовью. Кто тут из моих людей из этих городов?" – обратилась к фанатам артистка. Судя по реакции пользователей Сети, принять Бузову жители российских городов пока не готовы.
В ответ на свой вопрос знаменитость получила совет. "Сначала петь научись", "Под фонограмму рот открывать любой дурак может", – излили гнев подписчики.
Ранее было озвучено мнение, что выступления Бузовой в поддержку детей в неполных семьях – сплошное лицемерие. Телеведущую назвали "стекляшкой, которая пытается представить себя бриллиантом".
Ольга все чаще выступает в качестве защитницы детей, о которых не заботятся ушедшие из семей отцы. При этом телеведущая в свое время сделала все, чтобы Дмитрий Тарасов, бывший тогда ее мужем, не общался с дочерью от первого брака Ангелиной.
Футболист ушел из семьи, когда девочке было два года. Он был занят тем, что строил любовь с Бузовой, и о дочери почти не вспоминал.
"Оленьку прогрессирующая амнезия Тарасова в отношении Ангелины явно не напрягала. Полагаю даже, болезненно эгоцентричная и ревнивая Бузова всячески способствовала тому, чтобы Дима как можно меньше участвовал в жизни дочери", – напомнила блогер Лена Миро.
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