Смогли бы звезды выжить на одну пенсию? Теперь известно, сколько получают Сябитова, Светличная и Пугачева

Психологи-эксперты отмечают, что во времена расцвета большинство звезд редко думает о старости. Не все остаются довольными и размером своей пенсии. Так, например, певица Лолита жаловалась, что будет получать всего шесть тысяч рублей из-за проблем с документами. “Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет”, — негодовала артистка.
Впрочем, есть и те, кто может похвастаться крупной суммой отчислений. Актриса Светлана Светличная каждый месяц получает денежное обеспечение, о котором многие могут только мечтать. “Пенсия у меня хорошая, получается около 50 тысяч рублей (712 евро)”, — признается звезда.
На уровень государственной поддержки не жалуется и Примадонна российской эстрады. Благодаря надбавке за звание народной артистки у нее получилось около 47 тысяч рублей (670 евро). При этом часть денег она отдает на благотворительность. Певица не стесняется пользоваться благам государства — так, ее нередко можно встретить в сетевом магазине около деревни Грязь. Туда исполнительница приезжает в определенные часы, когда есть семейная скидка, а также бонусы для пенсионеров.
От государственных дотаций не отказывается и ведущая шоу “Давай поженимся!” Роза Сябитова. В прошлом году звезда построила загородный особняк, в который вкладывала не только гонорары за работу на телевидении, но и часть пенсии: около 14 тысяч рублей (200 евро).
“Может, кто-то и может прожить на эти деньги, но я привыкла жить дорого, люблю комфорт. Ради этого тружусь с 18 лет, для меня работа — это смысл жизни. Конечно, я буду работать до тех пор, пока ноги таскают. Или пока из ума не выживу”, — призналась сваха.
Еще меньше получает Николай Цискаридзе, который вышел на пенсию в 45 лет. 12 тысяч рублей (170 евро) ему начислили за то, что он 15 лет исполнял сольные партии на самых знаменитых сценах России. Пока ему грех жаловаться, потому что экс-танцор работает ректором Академии им. Вагановой в Петербурге, а когда ему исполнится 65 лет, то помимо балетной будет получать еще и пенсию по старости, а также надбавку за звание народного артиста.
Около 30 тысяч (427 евро) приходят экс-ведущему “В мире животных” Николаю Дроздову, который признается, что смог бы прожить на эти деньги, но ему приходится помогать детям и внукам, поэтому он снимается в рекламе, выступает с лекциями и мастер-классами и даже устраивает экспресс-туры.
“Нам с женой хватило бы пенсии и университетской зарплаты, но приходится помогать дочке и двум внукам, потому что там никто не работает. Отец детей высылает что-то “а-ля алименты”. А внукам за все их кружки платить надо, за йогу. Старшей дочери Надежде тоже эпизодически помогаю”, — говорит Дроздов.
Не жалуется на пенсию 57-летняя Алена Свиридова, которая успела получить звание заслуженной артистки. Теперь каждый месяц на карточку ей перечисляют 41 тысячу рублей (584 евро).
К слову, Лолите удалось решить вопрос о размере обеспечения. Изучив все справки, соцработники присудили ей 21 тысячу рублей (300 евро). Кроме того, артистка обещает опробовать бесплатный проездной билет, который очень поможет ей избегать московских пробок.
Смогли бы звезды выжить на одну пенсию? Теперь известно, сколько получают Сябитова, Светличная и Пугачева
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