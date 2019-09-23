Смогли бы звезды выжить на одну пенсию? Теперь известно, сколько получают Сябитова, Светличная и Пугачева

Психологи-эксперты отмечают, что во времена расцвета большинство звезд редко думает о старости. Не все остаются довольными и размером своей пенсии. Так, например, певица Лолита жаловалась, что будет получать всего шесть тысяч рублей из-за проблем с документами. “Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет”, — негодовала артистка.

Впрочем, есть и те, кто может похвастаться крупной суммой отчислений. Актриса Светлана Светличная каждый месяц получает денежное обеспечение, о котором многие могут только мечтать. “Пенсия у меня хорошая, получается около 50 тысяч рублей (712 евро)”, — признается звезда.

На уровень государственной поддержки не жалуется и Примадонна российской эстрады. Благодаря надбавке за звание народной артистки у нее получилось около 47 тысяч рублей (670 евро). При этом часть денег она отдает на благотворительность. Певица не стесняется пользоваться благам государства — так, ее нередко можно встретить в сетевом магазине около деревни Грязь. Туда исполнительница приезжает в определенные часы, когда есть семейная скидка, а также бонусы для пенсионеров.

От государственных дотаций не отказывается и ведущая шоу “Давай поженимся!” Роза Сябитова. В прошлом году звезда построила загородный особняк, в который вкладывала не только гонорары за работу на телевидении, но и часть пенсии: около 14 тысяч рублей (200 евро).

“Может, кто-то и может прожить на эти деньги, но я привыкла жить дорого, люблю комфорт. Ради этого тружусь с 18 лет, для меня работа — это смысл жизни. Конечно, я буду работать до тех пор, пока ноги таскают. Или пока из ума не выживу”, — призналась сваха.

Еще меньше получает Николай Цискаридзе, который вышел на пенсию в 45 лет. 12 тысяч рублей (170 евро) ему начислили за то, что он 15 лет исполнял сольные партии на самых знаменитых сценах России. Пока ему грех жаловаться, потому что экс-танцор работает ректором Академии им. Вагановой в Петербурге, а когда ему исполнится 65 лет, то помимо балетной будет получать еще и пенсию по старости, а также надбавку за звание народного артиста.

Около 30 тысяч (427 евро) приходят экс-ведущему “В мире животных” Николаю Дроздову, который признается, что смог бы прожить на эти деньги, но ему приходится помогать детям и внукам, поэтому он снимается в рекламе, выступает с лекциями и мастер-классами и даже устраивает экспресс-туры.

“Нам с женой хватило бы пенсии и университетской зарплаты, но приходится помогать дочке и двум внукам, потому что там никто не работает. Отец детей высылает что-то “а-ля алименты”. А внукам за все их кружки платить надо, за йогу. Старшей дочери Надежде тоже эпизодически помогаю”, — говорит Дроздов.

Не жалуется на пенсию 57-летняя Алена Свиридова, которая успела получить звание заслуженной артистки. Теперь каждый месяц на карточку ей перечисляют 41 тысячу рублей (584 евро).

К слову, Лолите удалось решить вопрос о размере обеспечения. Изучив все справки, соцработники присудили ей 21 тысячу рублей (300 евро). Кроме того, артистка обещает опробовать бесплатный проездной билет, который очень поможет ей избегать московских пробок.