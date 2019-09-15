СМИ: Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Отмечается, что состояние актрисы поддерживают при помощи медикаментов.

Ранее сообщалось, что вечером 14 сентября в больницу к Заворотнюк срочно прибыли ее мать и муж Петр Чернышев. По данным Пятого канала, родные были сильно взволнованы. В тот же день врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк. Такое решение было принято после ухудшения состояния артистки. Она остается в больнице под наблюдением.

Как предполагают нейрохирурги, медики отказались от дальнейшего лечения из-за того, что глиобластома — агрессивная форма опухоли головного мозга. Она прорастает сквозь здоровые ткани, и нельзя четко определить ее размеры. На последних стадиях развития болезни лекарства могут не помочь, а риск от их приема превышает возможную пользу.

13 сентября стало известно, что Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.