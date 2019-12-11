СМИ: Заворотнюк навсегда останется парализованной

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится на лечении в клинике и в центре реабилитации уже три месяца, просвета пока не видно, пишет Mash со ссылкой на осведомленный источник.
Anastasija Zavorotniuk
© DELFI montažas

По информации Telegram-канала, из-за опухоли в левом полушарии головного мозга у неё развились патологии. Сообщается, что сперва у звезды «Моей прекрасной няни» была парализована правая рука, в настоящее время же отнялась вся правая сторона. Обездвиженная часть уже не восстановится, поделился подробностями собеседник паблика.

При этом речь идет о том, что сейчас знаменитость передвигается только на коляске. Отмечается, что за артисткой по очереди ухаживают мать и супруг Петр Чернышев.

MK.ru
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