По ее словам, сейчас Задорнов находится в отделении неврологии в отдельной палате с личной сиделкой. Операция, которую сделали медики в Германии, не принесла желаемого результата. Полностью удалить опухоль было невозможно, а назначенный после хирургического вмешательства курс облучения вызвал сильные боли - и семья писателя отказалась от дальнейшего лечения в Германии. После возвращения, пишет "КП", Задорнову стало хуже - они почти ничего не ел, очень плохо спал и испытывал сильные боли, а обезболивающие препараты облегчения почти не давали. Прооперированная опухоль снова стала увеличиваться - и тогда, по совету знакомых, родные сатирика обратились к целителю по имени Лео Шах. Как рассказывает сотрудница клиники, лечащие врачи не возражали. Всего, по ее словам, было 14 сеансов, детали которых ей неизвестны. Но, отмечает источник, визиты целителя хорошо влияли на Михаила Задорнова - он начал улыбаться, прекратились боли, он снова начал есть. Пока не ходит, но уже пытается сидеть и понемногу работать, надиктовывая что-то своей помощнице. МРТ мозга, говорит источник, показала уменьшение опухоли. Сейчас Задорнов ждет повторения сеансов от целителя. После беседы с сотрудницей клиники "КП" навела справки о Лео Шахе. Издание цитирует информацию с его сайта: "Лео Шах - профессор, доктор медицинских наук, народный целитель СССР, биоэнерготерапевт, помогает людям, которым официальная медицина уже помочь практически не в состоянии. Лео Шах входит в семерку дипломированных российских (тогда еще советских) биотерапевтов, которым разрешено заниматься целительством без дополнительного лицензирования. Диплом ему был выдан в 1989 году еще в Советском Союзе. Его лечению поддаются самые тяжелые онкологические заболевания, ВИЧ-инфекции, гепатиты…" Как выяснило издание, Лео Шах - псевдоним Льва Борисовича Шахновича. Однако найти подтверждений тому, что он оканчивал медицинский вуз, а также сведений о научных работах и педагогической деятельности (без этого не присваивается звание "профессор") "КП" не удалось. При этом в Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук изданию рассказали, что никаких официальных дипломов энергобиотерапевта в советское время не давали. Нет имени Лео Шах и в списках лауреатов ордена Пирогова, которым якобы награжден целитель (об этом сказано на его сайте). Выдумкой, как выяснило издание, является и наличие другой упомянутой на сайте награды - грамоты Российского фонда Людвига Нобеля. Чтобы получить комментарий, "КП" обратилась к самому Лео Шаху, который переадресовал запрос своей помощнице и жене Елене. В разговоре с изданием она заявила, что интервью он сейчас не дает, а на вопросы о лечении Задорнова не сможет ответить из-за врачебной тайны. Правда, возможно, что-то расскажет о результатах позже, если не будет возражать Михаил Задорнов.

