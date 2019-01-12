СМИ выяснили, как и сколько зарабатывает Николай Басков

Отмечается, что за концерт Басков получает от 1,5 миллиона рублей (19,4 тыс. евро). Заказать артиста на частное мероприятие стоит около 3,8 миллиона рублей (49 тыс. евро). Рекламные контракты приносят ему по 136 миллионов рублей (1,76 млн евро) каждый.

Благодаря работе на телевидении в передаче "Субботний вечер с Николаем Басковым", а также появлениям в других программах певец зарабатывает около четырех миллионов рублей в месяц (51 тыс евро). Помимо этого, Басков получает процент с продаж линейки антивозрастной косметики — это приносит ему около 500 тысяч рублей (6,5 тыс. евро) ежегодно.