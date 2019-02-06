СМИ выдали старое видео допроса Майкла Джексона за эксклюзив: травля продолжается

Таблоид Daily Mail опубликовал видео допроса Майкла Джексона по делу о растлении. Издание сообщает, что допрос велся 1 марта 1996 года в отеле Four Seasons в Нью-Йорке.

На видео Джексона расспрашивают о нескольких детях, с которыми он общался и которых приглашал в Неверлэнд, в том числе Макколея Калкина — звезду фильма «Один дома» и большого друга Майкла.

Калкин в недавнем интервью рассказал о детской дружбе с поп-Королем и поездках в Неверлэнд.

Таблоид заявил, что это ранее неопубликованные кадры, и чуть ли не единственная видеозапись по этому делу. Однако, это не так. Это видео было опубликовано на YouTube аж в 2009 году. Видео таблоида содержит лишь пару новых эпизодов, где Майкл смеется в ответ на слова следователя, видимо, не поверив своим ушам.

Напомним, обострившийся интерес СМИ к персоне Майкла Джексона связан с выходом фильма «Покидая Неверлэнд» режиссера Дина Рида с участием двух мужчин, которые спустя 10 лет после смерти певца обвинили его в растлении. Подробнее о фильме и «новых» обвинителях читайте в материале: "Майкла Джексона снова обвинили в домогательствах: кто и зачем"

Реакция семьи Джексонов появилась не сразу, но была однозначной: фильм они назвали "публичным линчеванием".