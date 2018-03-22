Певец Виталий Грачев, больше известный под псевдонимом Витас, устроил стрельбу из пистолета недалеко от своего дома в Барвихе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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"Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", — сказал источник.

Источник не уточнил, находился ли Витас в состоянии алкогольного опьянения.

Gazeta.ru
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