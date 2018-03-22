"Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", — сказал источник.

Источник не уточнил, находился ли Витас в состоянии алкогольного опьянения.