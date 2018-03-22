Певец Виталий Грачев, больше известный под псевдонимом Витас, устроил стрельбу из пистолета недалеко от своего дома в Барвихе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", — сказал источник.
Источник не уточнил, находился ли Витас в состоянии алкогольного опьянения.
Зарегистрированные (0) Анонимные (3)
Сериал по "Властелину колец" станет самым дорогим в истории
Сериал сервиса Amazon по "Властелину Колец" Дж. Р. Р. Толкина...
СМИ: Витас устроил стрельбу в Подмосковье (3)
Певец Виталий Грачев, больше известный под псевдонимом...
Латвийский секс-блокбастер завоевал Украину (1)
Скоро на латвийских киноэкранах появится украинская...
TOP новостей
Президент Литвы: ЕС и НАТО согласуют ответ России на отравление Скрипаля (178)
Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что после...
Как вильнюсская школа просила проживающих в Литве россиян "придержать" детей (1)
Как быть, если тебя просят не приводить завтра ребенка в...
Исследование: около 69% жителей Литвы считают себя счастливыми (1)
Центр обучения человека с 2008 года ежегодно проводит...
Спустя 13 лет после смерти мужчины наследники узнали о его счете в банке (20)
Дети, похоронившие отца 13 лет назад, этой весной...
Как оплаченный штраф может стать долгом Налоговой инспекции (20)
Если вы превысили скорость на дороге и вовремя...