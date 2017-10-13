СМИ: в контракте Харви Вайнштейна имелся прайс-лист на секс-скандалы

В контракте говорилось, что если бы сексуальные действия или какое-либо другое поведение Вайнштейна приводили к судебным искам против The Weinstein Company, он выплачивал бы компании компенсацию в размере 250 тысяч долларов за первый такой случай, 500 тысяч за второй, 750 тысяч за третий и миллион долларов за каждый последующий. При этом компания обязывалась не увольнять продюсера с поста руководителя, сообщает TMZ.
Уплата Вайнштейном такого штрафа освобождала его от дальнейших наказаний со стороны компании по каждому конкретному случаю.
Поводами для увольнения Вайнштейна, согласно контракту, были бы совершение им уголовного преступления, к которым сексуальные домогательства не относятся, или умышленное нанесение компании материального ущерба путем мошенничества. Кроме этого, даже в таком случае у Вайнштейна оставалось право на решение вопроса через посредника, либо путем обращения в арбитраж.
В данной связи журналисты приходят к выводу, что Вайнштейн был уволен 9 октября со своего поста в The Weinstein Company незаконно.
Скандал вокруг Вайнштейна разразился 5 октября после выхода в газете New York Times материала, в котором продюсера обвинили в домогательствах на протяжении 30 последних лет к актрисам, снимавшимся в его фильмах, а также сотрудницам компаний, в которых он работал. К числу звезд, к которым якобы приставал Вайнштейн, относятся Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Мира Сорвино, Лиа Сейду и другие.
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