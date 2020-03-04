В настоящее время в СМИ муссируются слухи о том, что Заворотнюк скрывается от общественности в Италии, где она якобы спокойно приходит в себя после продолжительной болезни. Тем более, что дочь актрисы выкладывала в социальных сетях фотографии из Рима. Однако у репортеров издания есть своя точка зрения на этот счет.

По мнению авторов статьи, вполне возможно, что Анастасия находится в Европе, но лечение там стоит больших денег. Сообщается, что существует высокая вероятность того, что дом в Московской области был продан, чтобы покрыть расходы на итальянскую медицину. Отмечается, что за родственников Заворотнюк переживать не стоит, поскольку они могут жить в квартире в центре Москвы, где, по версии журналистов, может находиться и сама артистка. Такое предположение якобы высказали и сотрудники кладбища в Анкудиново, где покоятся отец и брат Заворотнюк. Ранее Анастасия часто навещала усопших родственников, но после осеннего обострения звезды на могилы никто не приходит, сообщает «Версия Инфо». Однако, как пишет издание, работники погоста получают деньги на карту за уборку территории.