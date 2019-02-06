Очередной тур звезды «Дома-2» посвящён Дню всех влюбленных. Ее особые требования к организаторам одного из концертов попали в прессу. Меrcedes, личная охрана и пятизвездочный отель - Ольга Бузова не намерена покидать зону комфорта.
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Райдер популярной певицы Ольги Бузовой, готовящейся к сольному концерту в Сыктывкаре, оказался в распоряжении ИА «Север-Медиа». Звезда «Дома-2» выступит в этом городе 15 февраля.

Машина представительского класса с личным водителем, охрана, элитный коньяк, фруктовый кальян, - вот далеко не полный перечень требований артистки.

В аэропортах вылета и прибытия Бузовой должны организовать VIP-проход, а передвигаться по Сыктывкару певица будет на автомобилях Меrcedes, BMW или Lexus с салоном, в котором можно курить. При этом водитель должен хорошо знать город и его достопримечательности.

Бузова намерена переночевать в пятизвёздочной гостиниц: ей предоставят «люкс», завтраки включены. В номере - круглосуточно минеральная вода без газа и фруктовая нарезка.

Интересно, что размер «суточных», которые организаторы концерта заплатят артистке, оказался весьма скромным - всего 7 тысяч рублей.

Среди особых предпочтений Бузовой к застолью перед выступлением - пять банок энергетического напитка, бутылка белого сухого вина (Франция, Италия), бутылка элитного коньяка и кальян на грейпфруте и миксе из апельсина, лимона и мяты.

Во время концерта певице потребуется, как минимум, четыре охранника у сцены, еще двое будут её личными телохранителями.

Очередной тур Ольги Бузовой приурочен ко Дню всех влюбленных. Однако концерт в Сыктывкаре могут и отменить - в случае, если организаторы не выполнят хотя бы одно из её требований.

MK.ru
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