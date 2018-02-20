СМИ узнали причины расставания Дженнифер Энистон с мужем

По данным портала, Энистон попробовала жить с Теру на Манхэттене, однако не вынесла назойливых папарацци и апартаментов, "похожих на тюрьму". После этого актриса вернулась в Лос-Анджелес. Теру, в свою очередь, не смог поселиться там, а кроме того, ему не удалось поладить с друзьями Энистон.
"По мере того как они проводили все больше времени врознь, их проблемы становились все серьезнее. Он сконцентрирован на себе и своем ремесле. А Дженнифер не так сильно любит появляться на публике, как она уверяет окружающих", — рассказал один из источников.
Сказалась также и разница в рабочих графиках: в то время как у Теру множество текущих съемок, Энистон в настоящий момент в них практически не задействована.
Ранее пара объявила о расставании, отметив, что это полюбовное решение. Они поженились в 2015 году.
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