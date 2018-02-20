СМИ узнали причины расставания Дженнифер Энистон с мужем

Актриса Дженнифер Энистон и ее муж Джастин Теру решили расстаться, так и не сумев ужиться в одном месте. Об этом пишет Page Six со ссылкой на друзей актеров.
Jennifer Aniston
© Vida Press

По данным портала, Энистон попробовала жить с Теру на Манхэттене, однако не вынесла назойливых папарацци и апартаментов, "похожих на тюрьму". После этого актриса вернулась в Лос-Анджелес. Теру, в свою очередь, не смог поселиться там, а кроме того, ему не удалось поладить с друзьями Энистон.

"По мере того как они проводили все больше времени врознь, их проблемы становились все серьезнее. Он сконцентрирован на себе и своем ремесле. А Дженнифер не так сильно любит появляться на публике, как она уверяет окружающих", — рассказал один из источников.

Сказалась также и разница в рабочих графиках: в то время как у Теру множество текущих съемок, Энистон в настоящий момент в них практически не задействована.

Ранее пара объявила о расставании, отметив, что это полюбовное решение. Они поженились в 2015 году.

Gazeta.ru
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