СМИ узнали о завершении карьеры группы Rammstein

Немецкая рок-группа Rammstein завершают карьеру, сообщает издание Bild со ссылкой на источники, близкие к музыкантам.
Rammstein koncertas
© DELFI / Tomas Vinickas

В прошедшую пятницу, 15 сентября, гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью порталу Blabbermouth.net допустил, что новый альбом может стать последним .«По какой-то причине мне кажется, что это будет последняя пластинка. Однако это чувство может быть обманчивым. Но на данный момент я чувствую, что это может быть наш последний альбом, и я хочу его сделать хорошим на все 200%», — отметил Круспе, добавив, что группа рассчитывает приступить к записи диска в 2018 году.

Круспе в интервью журналу Metall-Hammer, опубликованном 18 сентября, также рассказал, что в группе все участники относятся друг к другу с уважением. «Как будто все проблемы, которые были у нас на протяжении 22 лет, перестали существовать. Многие группы меняют состав, когда возникают проблемы, но это не наш вариант», — рассказал Круспе.

Группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. В группу входят: вокалист Тилль Линдеманн, гитарист и бэк-вокались Рихард Круспе, второй гитарист Пауль Ландерс, бас-гитарист Оливер Ридель, барабанщик Кристоф Шнайдер, клавишник Кристиан Лоренц. К 2017 году немецкий коллектив выпустил шесть студийных альбомов. Последний альбом коллектива Liebe Ist Für Alle Da вышел в 2009 году.

С 2009 года группа неоднократно гастролировала по миру, посещала Россию. За это время лидер группы Линдеманн успел поработать со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. Вместе они создали проект Lindemann и выпустили в 2015 году пластинку Skills in Pills.

Телеканал "Дождь"
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