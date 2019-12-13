СМИ: у Заворотнюк выявили новую угрозу

По информации Telegram-канала, артистка наблюдается в Европейском медицинском центре. Как сообщает паблик, правая сторона звезды «Моей прекрасной няни» остается парализованной, врачи назначили новый курс лечения.
Чтобы мышцы знаменитости не атрофировались и не образовались тромбы, ей назначили курс массажа. Отмечается, что в настоящее время состояние Заворотнюк стабильное.
Новая супруга Петросяна заявила, что не нуждается в жалости (2)
Татьяна Брухунова, проделавшая путь от помощницы до...
СМИ: Заворотнюк навсегда останется парализованной
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк...
Шнуров посвятил стих умершему Лужкову: "Жилось дико, мощно, например" (1)
Певец Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стих,...
Прохор Шаляпин окончательно бросил Цымбалюк-Романовскую, чтобы "не портить жизнь"
Певец Прохор Шаляпин и экс-супруга актера Армена...
TOP новостей
Парламент Литвы критиковал налог на автомобиль, однако одобрил его в первом чтении (23)
13 декабря парламент Литвы обсуждал налог на...
Глава Центробанка Литвы о бюджете: если бы я умер, то перевернулся бы в гробу (7)
Председатель правления Центробанка Литвы Витас...
Выборы в Британии: партия Джонсона получает абсолютное большинство в парламенте (77)
Консервативная партия во главе с премьер-министром и...
По инициативе Литвы в планы борьбы с климатическими изменениями включен месседж по БелАЭС (23)
Литва добилась того, чтобы в обязательства по...