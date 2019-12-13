СМИ: у Заворотнюк выявили новую угрозу

По информации Telegram-канала, артистка наблюдается в Европейском медицинском центре. Как сообщает паблик, правая сторона звезды «Моей прекрасной няни» остается парализованной, врачи назначили новый курс лечения.

Чтобы мышцы знаменитости не атрофировались и не образовались тромбы, ей назначили курс массажа. Отмечается, что в настоящее время состояние Заворотнюк стабильное.