СМИ: у Заворотнюк выявили новую угрозу

Российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза, пишет Mash.
Anastasija Zavorotniuk
© Itar-Tass / Scanpix

По информации Telegram-канала, артистка наблюдается в Европейском медицинском центре. Как сообщает паблик, правая сторона звезды «Моей прекрасной няни» остается парализованной, врачи назначили новый курс лечения.

Чтобы мышцы знаменитости не атрофировались и не образовались тромбы, ей назначили курс массажа. Отмечается, что в настоящее время состояние Заворотнюк стабильное.

MK.ru
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