Российская актриса Анастасия Заворотнюк госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии, она находится в реанимации. Как сообщает новостной Telegram-канал Mash в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отёк мозга на фоне тяжёлого заболевания.
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По сообщению СМИ, медики, наблюдающие актрису, поставили ей такой же диагноз, что и Жанне Фриске четыре года назад. Само заболевание было выявлено у 48-летней Заворотнюк более года назад, в последнее время она проходила курс лечения в Европе.

Издание отмечает, что Заворотнюк была госпитализирована около двух недель назад после того, как вернулась из Польши, где проходила лечение, однако оно не дало положительных результатов. В пятницу актрису перевели в реанимацию в из-за резкого ухудшения состояния.

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Рядом с Анастасией постоянно находится её муж Пётр Чернышёв, сообщает Mash.

Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о болезни Заворотнюк. С апреля она не появлялась на светских мероприятиях, а в августе отменила спектакли в театре. Сообщалось, что актриса борется с раком.

MK.ru

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