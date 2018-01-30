СМИ: У Табакова ухудшилось состояние и начались судороги

Табаков находится в больнице более двух месяцев. В январе артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В болезни актера обвинили стоматологов: ему диагностировали заражение крови, возникшее из-за установки зубных имплантов. Врачи не обратили внимания на возникшие осложнения, у Табакова развился сепсис.
Актера, которому 82 года, госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. Табаков известен по картинам "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова" и "Москва слезам не верит".
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