СМИ: У Табакова ухудшилось состояние и начались судороги

У Олега Табакова начались судороги, cообщает "Комсомольская правда". По информации источников газеты, медики оценивают состояние актера как крайне тяжелое. Анестезиологи поддерживают артиста в состоянии глубокой седации, однако врачи опасаются, что длительное употребление седативных препаратов могло привести к нарушениям в работе головного мозга.
© RIA / Scanpix

Табаков находится в больнице более двух месяцев. В январе артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В болезни актера обвинили стоматологов: ему диагностировали заражение крови, возникшее из-за установки зубных имплантов. Врачи не обратили внимания на возникшие осложнения, у Табакова развился сепсис.

Актера, которому 82 года, госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. Табаков известен по картинам "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова" и "Москва слезам не верит".

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