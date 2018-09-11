Об этом российским СМИ рассказала Элина Мазур - бывшая помощница экс-супруги Армена Джигарханяна, бывшая участницей скандала вокруг развода артиста с Виталиной Цимбалюк-Романовской.

Почему предполагаемая любовница Петросяна обратилась именно к ней, неизвестно, но Мазур предполагает, что ее хотят "втравить в какую-то историю". "У меня есть впечатление, что это все — атака на Елену Григорьевну (Степаненко), которая мне глубоко симпатична и меньше всего я хочу Елене Григорьевне каким-то образом досадить, - сообщила Мазур в разговоре с "Комсомольской правдой". - Она утверждает, что будучи матерью ребенка Петросяна, от него не получала существенных средств. По ее словам, Евгений Ваганович никогда не был щедр на деньги. Квартиру ей он не купил. Говорит, что Петросян копейки ломанной не давал и приходилось все выклянчивать".

По словам Мазур, ее пытаются нанять, как менеджера. "Определенный имидж у меня есть, - говорит она. - Я же практически вытащила Цымбалюк. И если бы она сама не решила бы, что нам пора расстаться, я бы ее оставила и с квартирами, и с именем".

Напомним, ранее о предполагаемой связи Евгения Петросяна с его 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой рассказала Елена Забралова - адвокат Елены Степаненко. Забралова указала на то, что наличие у Петросяна молодой любовницы не вызывает сомнений, пускай его адвокат это и отрицает. "Сегодня никого не удивишь появлением в жизни молодых помощниц, которые становятся обладательницам сердца, жизни и обязательно чужого имущества. И я понимаю Евгения Вагановича, что вряд ли кто-то захочет рассказать о своем романе с полувековой разницей со своей сотрудницей", — рассказала Забралова.