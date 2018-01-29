СМИ: У Марии Шараповой роман с миллионером и другом Кейт Миддлтон (ФОТО)

О романе спортсменки и основателя аукционного дома Paddle8, специализирующегося на предметах искусства, заговорили после того, как пару заметили вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Как пишет пресса, они прилетели на одном самолете, а затем уехали вместе на одном автомобиле.

Об Александре Гилксе известно, что он учился вместе с принцами Уильямом и Гарри, причем с последним они являются хорошими друзьями. Ранее Гилкс был женат на дизайнере Мише Нонну, с которой прожил в браке 13 лет.

Миша - близкая подруга невесты принца Гарри Меган Маркл. Говорят, что именно она познакомила актрису с женихом. Также, как пишут таблоиды, Гилкс дружит с Кейт Миддлтон, а когда-то даже встречался с ее младшей сестрой Пиппой.

Официальных комментариев представители Шараповой и Гилкса пока не давали.

A post shared by Alexander Gilkes (@gilkesa) on Aug 27, 2017 at 10:49am PDT

A post shared by Alexander Gilkes (@gilkesa) on Oct 25, 2017 at 9:30am PDT