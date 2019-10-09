СМИ: У известного российского рэпера Басты был вид на жительство в Литве

Исполнитель в 2015 году купил половину акций предприятия Autoklanas, спустя год обратился в Департамент миграции (ДМ) с просьбой предоставить ему вид на жительство в Литве.
Как пишет портал, предоставленный ему вид на жительство должен был действовать до этого года, однако был прекращен в конце 2017 года, когда возникли подозрения, что Autoklanas не осуществляет деятельность.
В прошлом году В. Вакуленко пытался оспорить решение ДМ в судах, однако Вильнюсский окружной административный суд установил, что исполнитель злоупотреблял миграционными процедурами.
Из-за концертов в аннексированном Россией Крыму В. Вакуленко с 2017 года запрещен въезд в Украину.
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