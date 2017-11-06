Телеведущий Дмитрий Шепелев, который воспитывает общего с ушедшей из жизни певицей Жанной Фриске сына Платона, устраивает личную жизнь.
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Как пишет издание StarHit со ссылкой на отца певицы, Шепелев сейчас живет вместе с Ксенией Степановой - косметологом, с которой Жанна дружила. По словам Владимира Фриске, женщина переехала жить к Шепелеву и занимается воспитанием 4-летнего Платона. Няню, которая присматривала за мальчиком ранее, уволили. Отец Жанны подозревает, что именно по вине Степановой не состоялась очередная встреча мальчика с бабушкой и дедушкой.

"Теперь в жизни Димы появилась Ксюша Степанова, - цитирует издание Владимира Фриске. - Подозреваю, что они подружились, еще когда Жанна болела. Иначе кто же вытаскивал у дочки документы, на которых впоследствии появлялись поддельные подписи? Раньше Ксюша просто приходила в гости к Платону. Позже я узнал, что они с Димой настолько сблизились, что вместе с внуком летали в Грецию. А теперь Степанова и вовсе к нему переехала. Я звоню ей постоянно, но она ни разу не взяла трубку. С ней пыталась выйти на связь и Оля Орлова, но тоже безуспешно. Получается, что Ксения заменила Платону и родную, и крестную мать. Ладно, пусть так! Но зачем ограничивать общение и игнорировать родных?"

Delfi.ua
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