Ким Кардашьян и Канье Уэст ожидают рождения третьего ребенка, сообщает таблоид TMZ. Пополнение в семье должно произойти в конце января.
© Vida Press

Ранее издание сообщило, что звездная пара решила прибегнуть к услугам суррогатной матери из-за того, что Ким Кардашьян страдает от патологии, сказывающейся на ходе беременности и несущей угрозу для жизни звезды, если она в третий раз попытается выносить ребенка самостоятельно.

Также TMZ назвали сумму, в которую звездной паре обошлись услуги суррогатной матери, которой запрещено курить, употреблять алкоголь и наркотики, принимать горячую ванну, красить волосы и есть сырую рыбу: она составила 45 тысяч долларов.

Gazeta.ru
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