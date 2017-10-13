Как сообщают российские таблоиды, супруга российского футболиста Андрея Аршавина, из-за которой он ушел от матери своих детей Юлии Барановской, заявила, что собирается подавать заявление на развод.
Andrejus Aršavinas
© AFP/Scanpix

Как утверждает издание StarHit, это не слухи, информацию о предстоящем разводе подтвердила сама Алиса Аршавина (до свадьбы - Казьмина). По словам женщины, заявление о расторжении брака она напишет позднее и не будет требовать с футболиста алиментов.

"В скором времени буду подавать на развод. Но сейчас, это почти не имеет значения, - прокомментировала Алиса. - Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду".

В разговоре с изданием она пояснила, что это ее решение, которое она приняла из-за своей профессиональной деятельности: "Он мне мешал, но о работе я расскажу потом".

Напомним, Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в сентябре прошлого года. В начале 2017 года у пары родилась дочь. У спортсмена есть трое детей, родившихся в отношениях с Юлией Барановской. Алиса Казьмина ранее уже была замужем, от этого брака у нее есть двое детей.

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