СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева

"Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!" — приводит издание ответ артиста на вопрос о правдивости слухов.

По информации газеты, о том, что у Лазарева родился второй ребенок, сообщили анонимные паблики в социальных сетях. Этот факт якобы обсуждался в кулуарах премии RU.TV.

У певца есть четырехлетний сын Никита, первые три года после рождения Сергей скрывал его от посторонних.