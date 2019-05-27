СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева

"Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!" — приводит издание ответ артиста на вопрос о правдивости слухов.
По информации газеты, о том, что у Лазарева родился второй ребенок, сообщили анонимные паблики в социальных сетях. Этот факт якобы обсуждался в кулуарах премии RU.TV.
У певца есть четырехлетний сын Никита, первые три года после рождения Сергей скрывал его от посторонних.
Скандал в шоу "Голос. Дети": Эрнст объявил победителями всех девятерых финалистов (6)
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст во время...
Рудковская призналась, что у нее был роман с Биланом (3)
Музыкальный продюсер Яна Рудковская призналась в том,...
В Сеть попало видео, как Волочкова отрывается на Мальдивах (8)
Видео, как Анастасия Волочкова отплясывает на...
TOP новостей
Почему Шимоните не помогли ни фейсбук, ни известные люди: мнение экспертов (34)
Ингрида Шимоните в своей избирательной кампании...
Выяснилось, кто представит Литву в Европарламенте
Сразу после полуночи Главзибирком Литвы представил...
Ночь после выборов – глазами фотографов портала DELFI
26 мая в Литве президентом выбрали Гитанаса Науседу....
Семья нового президента Литвы: супруга - эксперт по протоколу, дочери проживают за границей (5)
Рядом с избранным президентом Литвы Гитанасом...
Суд принял иск в связи с Дворцом спорта, Имущественный банк работы не останавливает
Проживающий в Израиле литвак просил суд запретить Turto...