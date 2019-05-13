Данных об именах, росте и весе новорожденных у СМИ нет. В то же время в ближайшем окружении Кабаевой информацию о родах не комментируют. "Мы не комментируем слухи", — ответила на вопрос СМИ одна из помощниц спортсменки.
Напомним, Алина Кабаева не афиширует личную жизнь. Она никогда не подтверждала, что у нее есть дети. Правда 10 лет назад на одном из мероприятий с Кабаевой был мальчик. Ребенка приняли за сына Алины, но она заявила, что это ее племянник Арсений, а позже, что мальчик - ребенок подруги.
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