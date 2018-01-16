СМИ: Солистка The Cranberries страдала от депрессии

По словам знакомых, в таком состоянии О'Риорданн пребывала на протяжении последних недель. Она также страдала от боли в спине. Как уточняет издание, артистка в 2013 году пыталась совершить самоубийство.

Причина смерти исполнительницы до сих пор не установлена, полиция назвала ее "необъяснимой". В 2015-м певице диагностировали биполярное расстройство.

Долорес О'Риорданн умерла 15 января в Лондоне, куда приехала, чтобы записать новую версию хита Zombie. Ей было 46 лет.