СМИ: Скандал между Наргиз и Фадеевым возник из-за пьянства певицы

Причину "Комсомольской правде" назвал российский промоутер Сергей Лавров. По его словам, Фадеев не единственный, кто не хочет работать с артисткой.

"Наргиз живет в каком-то параллельном мире, всегда была оторвана от реальности, - цитирует Лаврова издание. - Я с ней отработал очень много, сделал ей более ста концертов, плюс шоу в Крокусе. И я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась. Когда у меня в связи с этим начались проблемы с директорами концертных площадок, Наргиз заменила виски бутылкой газировки, куда она наливала спиртное. Так, чтобы никто не понял, что она пьет на сцене. И так каждый день. Она так напивалась, что порой не то, что петь, говорить не могла".

Промоутер также рассказал о частых странностях в поведении певицы: "Странностей много было. Иногда со своими подругами из "Битвы экстрасенсов" закрывалась в гримерке и раскладывала карты. Порой закатывала скандал на ровном месте. В райдере вдруг начали появляться нелепые запросы. Например, охрана. Она хотела, чтобы охранник даже ночью дежурил около ее гостиничного номера. Она курила даже там, где нельзя дымить, а нам приходилось за нее платить штрафы. Я сразу сказал Фадееву, что требования Наргиз по райдеру весьма странные. Мягко говоря. Так что их разрыв меня не удивил. Максим, видимо, устал от выходок артистки".

Напомним, ранее стало известно об отмене нескольких концертов Наргиз, о чем певица с удивлением написала в соцсетях. Позднее выяснилось, что продюсерский центр Максима Фадеева разорвал контракт с Закировой, а сам продюсер написал ироничный пост в ответ на заявление Наргиз.