СМИ: Пугачева и Галкин достраивают особняк на Кипре

Как отмечает издание, артисты оформили кипрское гражданство и своим детям - близнецам Лизе и Гарри. По словам представителя агенства Cyprus Butterfly, которое занималось оформлением документов, супруги вложили 2,3 млн евро.
Также в агентстве изданию рассказали, что дом строится по дизайну Пугачевой и Галкина, однако он будет сильно отличаться от подмосковного замка четы. Здание должно соответствовать местным правилам и нормативам - от максимальной этажности и высоты до цвета оконных рам и настила крыши.
Как сообщает StarHit, новый трехэтажный дом площадью около 600 квадратных метров находится в Лимасоле. Планируется, что в нем будет наружный бассейн, баня, сауна, домашний кинотеатр, терраса, большой камин. По данным StarHit, в августе, после принятия стройработ Галкиным, начнется внутренняя отделка.
Правда, как полагает издание, не исключено, что дом, а с ним и гражданство звездной чете нужны лишь для того, чтобы иметь все привилегии граждан Евросоюза и обосноваться в какой-то другой стране.
Сами же звездные супруги информацию о строительстве особняка опровергают. В частности, Максим Галкин написал в соцсетях, что информация про дом на Кипре абсолютная ложь, а гражданство - личное дело его семьи, за которое они не обязаны никому отчитываться.
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Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжёт, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтёте эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет. Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь. ❗️ Что касается наличия у меня или отсутствия второго, третьего или пятого гражданств - это моё личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой. ❗️ Я уверен, что публикация оплачена этим агентством и журнальчик в очередной раз подзаробатал копеечку на наших именах. ❗️ Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешёвый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал. P.S. И заодно привет Экспресс-газете: никакую часовню у себя на участке я тоже не строю. Я собираюсь построить всего лишь беседку - чай пить с утра - и ни в коем случае не читать наши газеты. #малаховлжёт
СМИ: Пугачева и Галкин достраивают особняк на Кипре
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