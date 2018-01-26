Телешоу является проектом онлайн-сервиса Netflix. Первые два сезона посвящены молодости Елизаветы II. В роли монарха снялась Клэр Фой, ее мужа сыграл Мэтт Смит, ее сестру — Ванесса Кирби.

К третьей части было принято решение заменить актеров на более возрастных. Уже известно, что на роль королевы приглашена Оливия Колман.

Как утверждается, в новом сезоне появится и персонаж принцессы Дианы. По имеющимся данным, в четвертой и возможной пятой части этой героине будет отведено много времени.

Кроме того, в сериале якобы планируют рассказать и о премьер-министре Великобритании Маргарет Тэтчер.