СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл задумались о переезде в США

Принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган Маркл задумались о переезде в США, сообщает The Sun.
Meghan Markle ir princas Harry
© Vida Press

По данным источников, близких к королевской семье, принцу Гарри не понравилось имение в графстве Херефордшир, которое ему предложил его отец — принц Чарльз.

Как отмечается, пара может переехать в Лос-Анджелес, где проживают мать и знакомые Маркл.

Уточняется, что таким способом принц Гарри якобы хочет отвлечься от скандалов в СМИ, а также ссоры с братом, принцем Уильямом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.

Gazeta.ru
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