По данным источников, близких к королевской семье, принцу Гарри не понравилось имение в графстве Херефордшир, которое ему предложил его отец — принц Чарльз.
Как отмечается, пара может переехать в Лос-Анджелес, где проживают мать и знакомые Маркл.
Уточняется, что таким способом принц Гарри якобы хочет отвлечься от скандалов в СМИ, а также ссоры с братом, принцем Уильямом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.
СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл задумались о переезде в США
Принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган...
ВИДЕО: Семенович обещает спасти мужчин своим бюстом (1)
Российская певица Анна Семенович , пообещала, что будет...
Борьба с опухолью, 50 лет без секса, ненависть родных – что скрывал Анатолий Вассерман
В этом году исполнилось 50 лет с того дня, когда...
Дочь Игоря Крутого отправилась в школу в откровенном наряде (2)
Игорь Крутой выложил в Instagram видео, он провожает...
Анастасия Заворотнюк не подтвердила, но и не опровергла слухи о раке мозга (1)
В прессу просочилась информация о том, что 48-летняя...
TOP новостей
Скандал в Сантаришкской клинике: грязная посуда, несъедобные блюда и тараканы (25)
В одной из крупнейших больниц Литвы Сантаришкской...
Талоны - "вагнорки" - "зверушки", лит и "не в деньгах счастье": новая серия "Мы из 90-х" Как советский рубль талонами обманули (39)
Третья серия документального сериала DELFI "Мы из 90-х"...
Прогноз литовских фермеров: овощи будут по карману не всем (30)
Природные аномалии уже несколько лет загоняют в угол...
В матче с Австралией борная Литвы потерпела первое поражение на ЧМ
На чемпионате мира по баскетболу, который проходит в...
Некоторые водители в Литве могут не возить с собой документы
Уже больше года некоторые литовские водители могут не...