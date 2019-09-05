СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл задумались о переезде в США

По данным источников, близких к королевской семье, принцу Гарри не понравилось имение в графстве Херефордшир, которое ему предложил его отец — принц Чарльз.

Как отмечается, пара может переехать в Лос-Анджелес, где проживают мать и знакомые Маркл.

Уточняется, что таким способом принц Гарри якобы хочет отвлечься от скандалов в СМИ, а также ссоры с братом, принцем Уильямом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.