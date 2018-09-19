Известная российская телеведущая Ксения Собчак ждет второго ребенка. Как сообщает таблоид Super, эту информацию изданию подтвердил официальный представитель Собчак Кирилл Суханов.
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По его словам, срок небольшой. "Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся, — цитирует издание Суханова, который также рассказал, что сейчас идет поиск сотрудников в команду Ксении.

Возможно, кого-то она найдет на шоу "Собчак слезам не верит", которое готовится к запуску на телеканале "Муз-ТВ" и где Ксения будет выбирать себе помощников из участников пректа.

У Собчак и ее супруга/. актера Максима Виторгана уже есть один ребенок - сын Платон, которому в ноябре этого года исполнится два года.

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