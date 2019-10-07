Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли в ситкоме "Счастливы вместе", перестала выходить на связь, сообщает StarHit.
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В частности, недавно актриса вывезла из своей московской школы-студии все вещи. По словам охранника здания, делала она это поздно ночью. Соседи Бочкаревой по дому также заявили, что та перестала появляться дома и не водит детей в школу. "Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров", — рассказала одна из них.

Ранее Наталья Бочкарева опубликовала в соцсетях пост с высказыванием философа и публициста Петра Чаадаева. В ней говорится о схожести болезни и здоровья с заблуждением и истиной. До этого музыкант Андрей Ковалев рассказал об ухудшении здоровья актрисы. По его словам, у нее поднялась температура до 40 градусов и парализовало половину лица.

Видео задержания Бочкаревой с кокаином сотрудниками ГИБДД появилось в сети 28 сентября. В отношении нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Позднее артистка призвала не верить распространившейся информации и предположила, что кто-то пытается раздуть скандал.

Lenta.ru
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