СМИ: Петросян скупал квартиры для хранения ценных книг

Большая часть его библиотеки находится в апартаментах площадью 516 квадратных метров в Зачатьевском переулке, где в настоящий момент проживает бывшая супруга юмориста Елена Степаненко, сообщает "Комсомольская правда".

Библиотека юмориста включает прижизненные издания Александра Пушкина, Льва Толстого, Михаила Зощенко и даже подлинники рукописей Пушкина. Помимо книг в квартире есть коллекция раритетов, состоящая из картин, статуэток, фарфора и старинных ваз. Писатель и автор монологов юмориста Евгений Териков рассказал, что продал Петросяну дореволюционную коллекцию книг своего деда еще в конце 70-х годов. Некоторые экземпляры из этой коллекции оцениваются на черном рынке в миллионы.

Так как квартиру занимает Елена Степаненко, то она фактически владеет частью коллекции. "Вряд ли Лена осознает культурную и историческую ценность библиотеки. Скорее всего, для нее она имеет денежный эквивалент. А для Жени это подлинное сокровище", — отметил Териков. На ближайшем судебном заседании защита Петросяна намерена попросить Степаненко вернуть книжное состояние бывшему супругу, так как оно не является совместно нажитым имуществом и не подлежит разделу.

В марте 2020 года адвокат Петросяна обвинил Елену Степаненко в разбазаривании домашнего имущества. В процессе развода с бывшим супругом Евгением Петросяном артистка начала выносить из их общей московской квартиры дорогие раритетные вещи. Одну из таких вещей Петросян заметил на размещенном в социальных сетях совместном фото Елены Степаненко и Ольги Бузовой.