aA
В отношении отца певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров начато исполнительное производство из-за гонок на машине, сообщает Telegram-канал Mash.
СМИ: отца Филиппа Киркорова объявили в розыск
© Itar-Tass / Scanpix

Отец артиста объявлен в розыск. Ему советуют связаться с судебными приставами. Известно, что Бедрос Киркоров живет в Новгородской области, где у него есть хозяйство, но иногда посещает мероприятия в Москве.

"РГ" со ссылкой на базу данных ФССП, у Киркорова-старшего восемь неоплаченных штрафов. Самый свежий из них датирован 14 февраля 2020 года, остальные прошлогодние. Сумма штрафов составляет 6 тысяч рублей.

MK.ru
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов (2)

По сообщениям СМИ, роскошные апартаменты короля...

TOP новостей

Член горсовета Клайпеды Элла Андреева допрошена в деле о шпионаже (20)

Член горсовета Клайпеды Элла Андреева допрошена в деле...

Президент Литвы: распространение бездоказательной информации - попытка дискредитации важнейших ведомств (6)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что доверяет...

Жители в Литве скупили крупу и сделали одолжение ненавистному вредителю (152)

Весной просыпается от зимнего сна все живое. Вместе с...

Представители престижного клуба в Вильнюсе рассказали, что гарантирует достойные доходы на пенсии (1)

Поставщиком услуги пенсионного аннуитета может быть...

Жители Литвы не услышали совет покупать мыло: стали скупать крепкую водку (49)

На прошлой неделе читатели портала Delfi сообщили, что...

|Maža didelių žinių kaina