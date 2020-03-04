СМИ: отца Филиппа Киркорова объявили в розыск

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В отношении отца певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров начато исполнительное производство из-за гонок на машине, сообщает Telegram-канал Mash.
Отец артиста объявлен в розыск. Ему советуют связаться с судебными приставами. Известно, что Бедрос Киркоров живет в Новгородской области, где у него есть хозяйство, но иногда посещает мероприятия в Москве.
"РГ" со ссылкой на базу данных ФССП, у Киркорова-старшего восемь неоплаченных штрафов. Самый свежий из них датирован 14 февраля 2020 года, остальные прошлогодние. Сумма штрафов составляет 6 тысяч рублей.
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