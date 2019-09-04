СМИ: отца Бузовой разыскивают за неуплату налогов

Отца знаменитой российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов. Общая сумма задолженности Игоря Бузова перед налоговыми органами и по другим делам составляет около 35 тысяч рублей.
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Как сообщает новостной Telegram-канал Mash, сотрудники налоговой инспекции Санкт-Петербурга и судебные приставы мечтают повидать Игоря Бузова с 2015 года, на отца экс-ведущей телешоу «Дом 2» заведено девять дел о неуплате налогов.

По информации издания, в общей сложности мужчина задолжал 32 тысячи рублей налогов и ещё около 3 тысяч по двум другим делам. За неисполнение решения суда ему грозит возбуждение уголовного дела.

Почему звёздная дочь не приходит к отцу на выручку, остаётся неизвестно.

MK.ru
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