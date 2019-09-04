СМИ: отца Бузовой разыскивают за неуплату налогов

Как сообщает новостной Telegram-канал Mash, сотрудники налоговой инспекции Санкт-Петербурга и судебные приставы мечтают повидать Игоря Бузова с 2015 года, на отца экс-ведущей телешоу «Дом 2» заведено девять дел о неуплате налогов.

По информации издания, в общей сложности мужчина задолжал 32 тысячи рублей налогов и ещё около 3 тысяч по двум другим делам. За неисполнение решения суда ему грозит возбуждение уголовного дела.

Почему звёздная дочь не приходит к отцу на выручку, остаётся неизвестно.