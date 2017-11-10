По информации СМИ, незадолго до смерти Михаил Задорнов составил завещание, а также попросил похоронить его на родине в Латвии. Он родился в Юрмале, учился в Риге. Репортеры утверждают, что последние дни писатель провел в своем доме на Рижском взморье, сообщили tele.ru.
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Михаил выразил желание, чтобы люди материально поддержали и не дали закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова в Риге. Это отец сатирика, советский писатель и сценарист, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР и лауреат Сталинской премии второй степени. Михаил открыл библиотеку на свои деньги в 2009 году, объявив общедоступной и бесплатной.

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Именно рядом с папой Михаил, согласно его последней воле, пожелал быть похороненным в одной могиле. Еще Задорнов распорядился, чтобы после смерти его тело перевозили только наземным транспортом, сообщает телеграмм-канал Mash.

Михаил был одним из самых высокооплачиваемых артистов в своем жанре. За одно выступление он получал около 35 тысяч евро. Наследство Задорнова оценивается в сотни миллионов, помимо денежных накоплений в него входят: элитная квартира в Москве, загородный дом в Подмосковье и дом его отца в Юрмале.

Именно рядом с папой Михаил, согласно его последней воле, пожелал быть похороненным в одной могиле. Еще Задорнов распорядился, чтобы после смерти его тело перевозили только наземным транспортом, сообщает телеграмм-канал Mash.

Михаил Задорнов был одним из самых высокооплачиваемых артистов в своем жанре. За одно выступление он получал около 35 тысяч евро. Наследство Задорнова оценивается в сотни миллионов, помимо денежных накоплений в него входят: элитная квартира в Москве, загородный дом в Подмосковье и дом его отца в Юрмале.

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