Михаил выразил желание, чтобы люди материально поддержали и не дали закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова в Риге. Это отец сатирика, советский писатель и сценарист, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР и лауреат Сталинской премии второй степени. Михаил открыл библиотеку на свои деньги в 2009 году, объявив общедоступной и бесплатной.
Именно рядом с папой Михаил, согласно его последней воле, пожелал быть похороненным в одной могиле. Еще Задорнов распорядился, чтобы после смерти его тело перевозили только наземным транспортом, сообщает телеграмм-канал Mash.
Михаил был одним из самых высокооплачиваемых артистов в своем жанре. За одно выступление он получал около 35 тысяч евро. Наследство Задорнова оценивается в сотни миллионов, помимо денежных накоплений в него входят: элитная квартира в Москве, загородный дом в Подмосковье и дом его отца в Юрмале.
Именно рядом с папой Михаил, согласно его последней воле, пожелал быть похороненным в одной могиле. Еще Задорнов распорядился, чтобы после смерти его тело перевозили только наземным транспортом, сообщает телеграмм-канал Mash.
Михаил Задорнов был одним из самых высокооплачиваемых артистов в своем жанре. За одно выступление он получал около 35 тысяч евро. Наследство Задорнова оценивается в сотни миллионов, помимо денежных накоплений в него входят: элитная квартира в Москве, загородный дом в Подмосковье и дом его отца в Юрмале.
Огласили последнюю волю Михаила Задорнова: похоронят в Риге (24)
По информации СМИ, незадолго до смерти Михаил Задорнов...
ВИДЕО: Вышел новый клип "Ленинграда" про любовь и смерть
Группа "Ленинград" опубликовала в Сети новый клип на...
Полански обвинили еще в пяти случаях совращения несовершеннолетних девочек
К обвинениям в адрес режиссера Романа Полански в...
Александр Малинин набросился с обвинениями на вторую жену папы
Семейные неурядицы Александра Малинина продолжаются....
TOP новостей
Предприниматели: если увеличат акциз на дизельное топливо, его будут покупать в Польше (14)
Литовские организации перевозчиков письменно...
Издательство Alma littera о решении изъять книги Ванагайте не сожалеет и пойдет дальше (17)
Несмотря на бурную реакцию на международной арене,...
Р.Богданас. Pro memoria: друг Литвы, человек, которого Ахматова называла ангелом (2)
В СССР 7 ноября было выходным днем, в этот день...
Социолог: в этой стране ты как китайский товар (41)
Из-за усугубляющегося социального разобщения скоро...