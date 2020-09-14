СМИ: "обворовавшая" Наташу Королеву девушка беременна от Тарзана

Ранее СМИ сообщали, что артистка обнаружила пропажу своих драгоценностей и валюты, когда вернулась домой после отдыха на юге. Общую сумму похищенного, как сообщалось, оценили в более чем 5 млн рублей. Причем утверждалось, что ценности пропали после того, как в гости к Тарзану заходили две девушки (мужчина не поехал в отпуск с женой). Начав требовать от мужа объяснений насчет пропавших вещей, жена узнала о визите в дом посторонних.

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Позднее таблоиды писали, что Королева простила мужа за то, что принимал гостей без ее ведома. Что касается подозрений в неверности, их певица, похоже, отмела. Сразу после скандала она опубликовала в соцсети видео с мужем: дуэтом они спели про любовь. Королева добавила: "Сила любви может пройти любые испытания!"

View this post on Instagram A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star) on Sep 10, 2020 at 2:12pm PDT

Тем временем Mash приводит новые подробности. Не раскрывая источников информации, канал утверждает, что одна из заходивших в гости девушек якобы состояла в близких отношениях с хозяином дома.

"Обворовавшая" Наташу Королёву на 5,2 миллиона рублей оказалась беременна от Тарзана", - говорится в сообщении канала.

Mash сообщает, что Королева назвала 23-летнюю Анастасию подозреваемой, когда писала заявление в полицию о пропавших ценностях. Девушка уже обратилась к адвокату и утверждает, что ее обвинили в краже намеренно, "из-за ревности", добавляет канал.

Информацию подтверждает сайт KP.RU, который поговорил с адвокатом Вадимом Лялиным. Он заверил, что его клиентка "призналась, что беременна от Сергея Глушко" и "на сегодняшний день этот факт никто не оспаривает". Юрист также заявил, что Королева "звонила сопернице с угрозами".

Супруги пока не комментируют эту информацию. Сам Глушко в прошлом месяце трогательно признавался жене в любви. По случаю 17-й годовщины совместной жизни он писал: "Это было как вчера! Люблю тебя!"