СМИ: Никита Михалков попал в больницу и перенес операцию

"Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства", – приводит издание слова Адабашьяна.

Эта информация была перепечатана российским государственным агентством РИА Новости.

Никите Михалкову 72 года. Начав сниматься в кино еще в конце 50-х, он сыграл в 45 фильмах, среди которых такие известные ленты как "Я шагаю по Москве", "Красная палатка", "Спорт, спорт, спорт", "Станционный смотритель", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Вокзал для двоих", "Полёты во сне и наяву", "Жестокий романс", "Утомлённые солнцем", "Сибирский цирюльник", "Утомлённые солнцем" и др. Как режиссер он снял 30 фильмов, в том числе некоторые из перечисленных.