Первое место занял звезда хип-хопа Chance the Rapper (настоящее имя — Чанселор Джонатан Беннетт, на фото). Именно ему удалось сместить с топ-позиции прошлогоднего лидера, певицу Бейонсе.

В рейтинг также попали певицы Ариана Гранде, Рианна и Ники Минаж, игроки в американский футбол Колин Каперник и Джастин Джеймс Уотт, режиссер Ава Дюверней, актрисы и певицы Зендая, Дженнифер Лопес и Майли Сайрус, актер Лин Мануэль Миранда и другие.