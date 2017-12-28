Первое место занял звезда хип-хопа Chance the Rapper (настоящее имя — Чанселор Джонатан Беннетт, на фото). Именно ему удалось сместить с топ-позиции прошлогоднего лидера, певицу Бейонсе.
В рейтинг также попали певицы Ариана Гранде, Рианна и Ники Минаж, игроки в американский футбол Колин Каперник и Джастин Джеймс Уотт, режиссер Ава Дюверней, актрисы и певицы Зендая, Дженнифер Лопес и Майли Сайрус, актер Лин Мануэль Миранда и другие.
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